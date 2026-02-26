«Просто не будет, но другого выхода нет». Тренер «Краснодара» Мусаев — о состоянии Кордобы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии нападающего «быков» Джона Кордобы. Футболист недавно восстановился от травмы, полученной в первой части сезона РПЛ.

«У Джона была неприятная травма, он пропустил большую часть сборов. Основная наша задача была подвести его к сезону в оптимальной форме, в оптимальном состоянии в плане здоровья. Что касается физического – не хватило одного матча, у нас отменилась последняя игра сборов, наверное, ещё не хватает игрового тонуса. Но он с командой, уже работает три недели на полную, сыграл с «Зенитом» 30 минут. Просто не будет, но другого выхода нет. Думаю, что он от игры к игре будет прибавлять», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Джон Кордоба получил повреждение в матче 18‑го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА 7 декабря (3:2). В нынешнем сезоне он провёл 24 матча за клуб, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.