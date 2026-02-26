«Не приняли». «Уфа» выложила ролик с Агаповым с гитарой на фоне училища искусств

Пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале опубликовала видео с защитником Ильёй Агаповым с гитарой в руках на фоне Уфимского училища искусств.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Уфы».

Голос за кадром задаёт Агапову вопрос: «Илья, ну что там?» После чего защитник разворачивается с гитарой в руках и отвечает: «Не приняли». После этого появляется надпись: «Поэтому увидимся на футболе!»

Ранее в прессе появилась информация, что футболист в нетрезвом виде проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего Агапова задержала Росгвардия.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

