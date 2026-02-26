Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не приняли». «Уфа» выложила ролик с Агаповым с гитарой на фоне училища искусств

«Не приняли». «Уфа» выложила ролик с Агаповым с гитарой на фоне училища искусств
Комментарии

Пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале опубликовала видео с защитником Ильёй Агаповым с гитарой в руках на фоне Уфимского училища искусств.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Уфы».

Голос за кадром задаёт Агапову вопрос: «Илья, ну что там?» После чего защитник разворачивается с гитарой в руках и отвечает: «Не приняли». После этого появляется надпись: «Поэтому увидимся на футболе!»

Ранее в прессе появилась информация, что футболист в нетрезвом виде проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, после чего Агапова задержала Росгвардия.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах за московский клуб, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Задержанный в Уфе футболист Агапов провёл несколько часов в вытрезвителе — источник

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android