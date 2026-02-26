Мурад Мусаев высказался об уходе из «Краснодара» Данилы Козлова и Гаэтана Перрена

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об уходе из клуба Гаэтана Перрена и Данилы Козлова. Французский хавбек присоединился к «Лиллю», а россиянин – к московскому ЦСКА.

«Во-первых, хочу поблагодарить Козлова и Перрена за время, которое мы провели вместе, пожелать им успеха в новых клубах. Это часть футбола, кто-то приходит, другие уходят. Всегда не очень приятно, когда кто-то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Мы попрощались, посмотрели друг другу в глаза, и у нас осталось только чувство взаимного уважения», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Перрен и Козлов провели 20 и 19 матчей за «Краснодар» соответственно, набрав 2+3 и 5+4 по системе «гол+пас».