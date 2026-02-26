Стала известна позиция Мбаппе по делу Хакими об изнасиловании

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыто поддержал своего друга, защитника «ПСЖ», Ашрафа Хакими в ходе допроса следователями в рамках дела об изнасиловании и сексуальном домогательстве, заведённого на марокканского футболиста.

«Мбаппе подтвердил заявления Ашрафа Хакими во всех отношениях. Во-первых, он подтвердил уважительное отношение г-на Хакими к женщинам, надлежащее поведение, которое он всегда демонстрировал. Также он подтвердил, что Ашраф Хакими был потрясён, когда против него выдвинули обвинение в изнасиловании, что он не понял этого обвинения и не знает, откуда оно могло взяться. Наконец, в ответ на вопрос следователя он подтвердил, что ни в какой мере не считал г-на Хакими способным совершить действия, в которых его обвиняют», — приводит слова адвоката Хакими RMC Sport.

Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года сообщалось, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.