Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция Мбаппе по делу Хакими об изнасиловании

Стала известна позиция Мбаппе по делу Хакими об изнасиловании
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе открыто поддержал своего друга, защитника «ПСЖ», Ашрафа Хакими в ходе допроса следователями в рамках дела об изнасиловании и сексуальном домогательстве, заведённого на марокканского футболиста.

«Мбаппе подтвердил заявления Ашрафа Хакими во всех отношениях. Во-первых, он подтвердил уважительное отношение г-на Хакими к женщинам, надлежащее поведение, которое он всегда демонстрировал. Также он подтвердил, что Ашраф Хакими был потрясён, когда против него выдвинули обвинение в изнасиловании, что он не понял этого обвинения и не знает, откуда оно могло взяться. Наконец, в ответ на вопрос следователя он подтвердил, что ни в какой мере не считал г-на Хакими способным совершить действия, в которых его обвиняют», — приводит слова адвоката Хакими RMC Sport.

Прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года сообщалось, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

Материалы по теме
Хакими прокомментировал предстоящее заседание суда по делу об изнасиловании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android