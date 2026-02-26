Кафанов — о матчах с «Монако»: очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о раунде плей-офф Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встречался с «Монако». В воротах парижской команды играл российский голкипер Матвей Сафонов. По итогам двух встреч «ПСЖ» победил со счётом 5:4.

«Очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Матвея. Эти два матча с «Монако» были очень непростыми. Но самое важное, что парижане смогли пройти в следующий этап, и Матвей в этих играх защищал ворота своей команды. После победы в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов задача у «ПСЖ» остаётся одна — снова выигрывать турнир! Рад, что в этом сезоне основным вратарём парижан уже является наш Матвей Сафонов. Загадывать пока рано, но мечтаю, чтобы французы дошли до финала турнира и выиграли его снова, а Матвей продолжал оставаться основным голкипером команды.

Вчера был день рождения Матвея, пожелал ему, чтобы он продолжал получать удовольствие от этого периода, который у него есть сейчас, и прославлять нашу вратарскую школу и страну, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

