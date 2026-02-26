Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Кафанов — о матчах с «Монако»: очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Сафонова

Кафанов — о матчах с «Монако»: очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Сафонова
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о раунде плей-офф Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встречался с «Монако». В воротах парижской команды играл российский голкипер Матвей Сафонов. По итогам двух встреч «ПСЖ» победил со счётом 5:4.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Матвея. Эти два матча с «Монако» были очень непростыми. Но самое важное, что парижане смогли пройти в следующий этап, и Матвей в этих играх защищал ворота своей команды. После победы в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов задача у «ПСЖ» остаётся одна — снова выигрывать турнир! Рад, что в этом сезоне основным вратарём парижан уже является наш Матвей Сафонов. Загадывать пока рано, но мечтаю, чтобы французы дошли до финала турнира и выиграли его снова, а Матвей продолжал оставаться основным голкипером команды.

Вчера был день рождения Матвея, пожелал ему, чтобы он продолжал получать удовольствие от этого периода, который у него есть сейчас, и прославлять нашу вратарскую школу и страну, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Комментарии
