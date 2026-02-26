Скидки
Слот: из € 450 млн потраченных на игроков «Ливерпуль» смог использовать только € 250 млн

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подчеркнул, что в нынешнем сезоне команда не может в полной мере использовать игроков, приобретённых летом на общую сумму в € 450 млн.

«Из потраченных € 450 млн [на футболистов] я смог использовать только € 250 млн.

Александер Исак ещё ни разу не был в форме. Джованни Леони выбыл до конца сезона. Фримпонг принёс пользу в пяти из шести матчей. Мы купили второго вратаря [Мамардашвили] за € 35 млн, который почти не играет.

Таким образом, мы даже не использовали € 250 млн из потраченных € 450 млн, в то время как наши соперники потратили € 200 млн, € 300 млн, € 400 млн на усиление состава, вместо того чтобы заменять футболистов», — приводит слова Слота The Touchline со ссылкой на Viaplay на странице в социальной сети X.

Тренер «Ливерпуля» Слот сделал заявление по травме Флориана Вирца

Самые дорогие футболисты:

