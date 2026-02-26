Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Престианни оценил пост, где критикуют игрока «Бенфики» за просьбу в футболке к Винисиусу

Комментарии

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни, обвиняемый в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, поддержал болельщика, раскритиковавшего его партнёра по команде Сидни Лопеша Кабрала за то, что футболист попросил у бразильца футболку после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Сидни попросил у Винисиуса футболку в конце матча… Мы целую неделю критиковали друг друга, он вёл себя как плачущий лживый ребёнок, а как только игра закончилась, первое, что сделал, это попросил футболку», — говорится в посте.

Престианни положительно отреагировал на комментарий и поставил лайк под публикацией в соцсети.Также болельщики призывали Кабрала после этой просьбы «оставаться в Мадриде» и «уважать «Бенфику».

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.

Материалы по теме
«Это просто позор». Престианни — об отклонённой апелляции на свою дисквалификацию
Комментарии
