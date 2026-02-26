Престианни оценил пост, где критикуют игрока «Бенфики» за просьбу в футболке к Винисиусу

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни, обвиняемый в расизме по отношению к вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору, поддержал болельщика, раскритиковавшего его партнёра по команде Сидни Лопеша Кабрала за то, что футболист попросил у бразильца футболку после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:2).

«Сидни попросил у Винисиуса футболку в конце матча… Мы целую неделю критиковали друг друга, он вёл себя как плачущий лживый ребёнок, а как только игра закончилась, первое, что сделал, это попросил футболку», — говорится в посте.

Престианни положительно отреагировал на комментарий и поставил лайк под публикацией в соцсети.Также болельщики призывали Кабрала после этой просьбы «оставаться в Мадриде» и «уважать «Бенфику».

Ранее УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.