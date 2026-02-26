Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
«Шанс, конечно, был». Мурад Мусаев раскрыл, мог ли Данила Козлов остаться в «Краснодаре»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, мог ли экс-полузащитник «быков» Данила Козлов остаться в команде. Напомним, в зимнее трансферное окно хавбек присоединился к московскому ЦСКА.

«Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого был контракт с ФК «Краснодар». Но было принято обоюдное решение, поэтому углубляться уже, наверное, нет смысла, это игрок ЦСКА. Ещё раз повторюсь, можем только поблагодарить его за совместную работу», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.

