«Шанс, конечно, был». Мурад Мусаев раскрыл, мог ли Данила Козлов остаться в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, мог ли экс-полузащитник «быков» Данила Козлов остаться в команде. Напомним, в зимнее трансферное окно хавбек присоединился к московскому ЦСКА.

«Шанс, конечно, был. Это игрок, у которого был контракт с ФК «Краснодар». Но было принято обоюдное решение, поэтому углубляться уже, наверное, нет смысла, это игрок ЦСКА. Ещё раз повторюсь, можем только поблагодарить его за совместную работу», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

Козлов выступал за «Краснодар» с 2024-го. В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Козлов провёл 10 матчей. Результативными действиями полузащитник не отметился. Также на его счету восемь матчей, пять забитых мячей и четыре голевые передачи в Фонбет Кубке России.