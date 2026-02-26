Маринато Гильерме назвал Вагнера Лава лучшим игроком в истории чемпионатов России

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме высказал мнение, что экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав является лучшим футболистом в истории чемпионатов России.
– Лучший игрок РПЛ сейчас?
– [Алексей] Батраков.
– Лучший игрок в истории чемпионатов России?
– Из тех, которых я видел… Вагнер Лав.
– Лучший ваш партнёр в РПЛ?
– [Ведран] Чорлука.
– Против кого вам было сложнее всего играть?
– Веллитон.
– Лучший стадион РПЛ?
– «Краснодар».
– Лучший игрок в истории «Локомотива»?
– Дима Лоськов, — сказал Гильерме в видео в телеграм-канале РПЛ.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 124 голами и 53 результативными передачами.
