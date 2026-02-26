Скидки
«Команда избавилась от «груза Карпина». Геннадий Орлов — о работе Ролана Гусева в «Динамо»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об изменениях в московском «Динамо» после назначения на пост главного тренера Ролана Гусева. Специалист сменил на этом посту Валерия Карпина.

— А давайте про московское «Динамо» — видны плоды работы Ролана Гусева? Например, схема с двумя нападающими?
— Считаю, что «Динамо» и надо играть схему 4-4-2, это очень хорошо. Мне, например, понравилось, как они играли с «Зенитом» на зимнем турнире в Эмиратах. У бело-голубых есть баланс в игре между линиями. И «Динамо» будет крепкой командой, но тут многое будет зависеть от психологического состояния игроков. И есть вопросы по вратарской позиции, Лунёву, возможно, нужна ротация. А в атаке у динамовцев есть исполнители, да и в обороне сейчас должно быть получше. Плюс от «груза Карпина» этой зимой команда избавилась. Потому что он пришёл как тренер-звезда, начал их переучивать. Это была ошибка. Надо было ничего не менять, а помогать. А такие принципиальные перемены — это авантюра. Поэтому она так и закончилась, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

После первой половины сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.

