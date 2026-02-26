Скидки
Главная Футбол Новости

Кварацхелия, Тчуамени, Сёрлот — в команде недели Лиги чемпионов

Кварацхелия, Тчуамени, Сёрлот — в команде недели Лиги чемпионов
Комментарии

Пресс-служба Лиги чемпионов на странице в социальной сети X опубликовала символическую команду из лучших футболистов нынешней недели соревнования.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико» Мадрид).

Защитники: Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Один Бёртуфт («Будё-Глимт»), Эдмон Тапсоба («Байер»), Уэстон Маккенни («Ювентус»).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед»).

Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Йенс Петтер Хёуге («Будё-Глимт»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Александр Сёрлот («Атлетико» Мадрид).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
