«Очень хочется поздравить Семака с юбилеем». Дивеев — перед матчем с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался перед матчем 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Балтикой».

— В матче с «Балтикой» весьма вероятен ваш дебют в «Зените». В этот же день Сергею Семаку исполняется 50 лет. Такие не совсем футбольные события, как день рождения тренера, становятся для игроков дополнительной мотивацией?

— Сделать подарок всегда приятно. Неважно — тренеру, себе или другому игроку. Когда я играл в свой день рождения, настраивался не на то, что забью три, а отдам четыре, а на то, что просто надо выиграть. В день рождения главного тренера играл два-три раза, и мы всегда побеждали. Сергея Богдановича тоже очень хочется поздравить таким образом. Плюс это будет первая игра 2026 года, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.