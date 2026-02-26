Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
«Очень хочется поздравить Семака с юбилеем». Дивеев — перед матчем с «Балтикой»

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался перед матчем 19-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
— В матче с «Балтикой» весьма вероятен ваш дебют в «Зените». В этот же день Сергею Семаку исполняется 50 лет. Такие не совсем футбольные события, как день рождения тренера, становятся для игроков дополнительной мотивацией?
— Сделать подарок всегда приятно. Неважно — тренеру, себе или другому игроку. Когда я играл в свой день рождения, настраивался не на то, что забью три, а отдам четыре, а на то, что просто надо выиграть. В день рождения главного тренера играл два-три раза, и мы всегда побеждали. Сергея Богдановича тоже очень хочется поздравить таким образом. Плюс это будет первая игра 2026 года, — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

