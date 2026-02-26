«Реал» направил запрос по Габриэлу Магальяйнсу из «Арсенала» — TEAMtalk

Мадридский «Реал» запросил информацию насчёт центрального защитника «Арсенала» Габриэла Магальяйнса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Королевскому клубу» оперативно сообщили, что «канониры» не намерены продавать 28-летнего футболиста. В «Арсенале» хотят продолжить превращать команду в одну из сильнейших в Европе, в связи с чем не желают отпускать её лидеров.

В нынешнем сезоне Магальяйнс принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: