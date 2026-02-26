Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карасёв: видимо, в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Нас-то, судей, за что убирать?

Карасёв: видимо, в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Нас-то, судей, за что убирать?
Комментарии

Арбитр Сергей Карасёв высказался о возможном возвращении российских судей к работе на международных матчах.

– В конце прошлого года прошла новость: «Карасёва оставили в элитной группе судей УЕФА». Что это значит?
– Во-первых, спасибо Роберто Розетти за доверие. Он почти три года был нашим руководителем. При нём я получил первое дерби «Спартак» — ЦСКА, и в целом тогда много судей раскрылось — некоторые до сих пор в обойме. Роберто хорошо нас знает. Вероятно, и в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Собственно, нас-то, судей, за что убирать? Мы, как и все спортсмены, не сделали ничего плохого. Просто сейчас такой период, и все выжидают. А что будет дальше, никто не знает. Поэтому все мы пока в списках.

Нам никто ничего не рассылает — эту информацию я узнаю из интернета точно так же, как и вы.

Вдруг завтра всё нормализуется, через какое-то время мы получим какие-то игры? Нет – так нет. Это я про себя, а у ребят помоложе, надеюсь, в любом случае будет международный опыт, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android