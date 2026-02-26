Карасёв: видимо, в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Нас-то, судей, за что убирать?

Арбитр Сергей Карасёв высказался о возможном возвращении российских судей к работе на международных матчах.

– В конце прошлого года прошла новость: «Карасёва оставили в элитной группе судей УЕФА». Что это значит?

– Во-первых, спасибо Роберто Розетти за доверие. Он почти три года был нашим руководителем. При нём я получил первое дерби «Спартак» — ЦСКА, и в целом тогда много судей раскрылось — некоторые до сих пор в обойме. Роберто хорошо нас знает. Вероятно, и в УЕФА верят, что всё скоро разрешится. Собственно, нас-то, судей, за что убирать? Мы, как и все спортсмены, не сделали ничего плохого. Просто сейчас такой период, и все выжидают. А что будет дальше, никто не знает. Поэтому все мы пока в списках.

Нам никто ничего не рассылает — эту информацию я узнаю из интернета точно так же, как и вы.

Вдруг завтра всё нормализуется, через какое-то время мы получим какие-то игры? Нет – так нет. Это я про себя, а у ребят помоложе, надеюсь, в любом случае будет международный опыт, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.