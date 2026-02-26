Дивеев рассказал о своём отношении к «Зениту» в период выступления за ЦСКА

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался, как относился к клубу из Санкт-Петербурга в период своего выступления за ЦСКА.

«Негатива не испытывал, но, честно скажу, обыграть всегда хотелось именно «Зенит». Я у него редко выигрывал. Ведём к перерыву 1:0 — проигрываем 1:2. И почти всегда так, даже если играем хорошо. 0:4 дома было. Поэтому самый запомнившийся матч — 2:0 в Кубке. У меня прямо груз с плеч свалился», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.