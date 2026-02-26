Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Карасёв сравнил российских судей с европейскими топ-арбитрами

Сергей Карасёв сравнил российских судей с европейскими топ-арбитрами
Комментарии

Арбитр Сергей Карасёв сравнил российских судей с европейскими топ-арбитрами, отметив высокий уровень подготовки арбитров в России.

– Наблюдая со стороны работу коллег элитной группы, видите ощутимую разницу в уровне подготовки с российскими рефери?
– Искренне скажу, мы очень прилично готовы. Уверен, что многие из наших ребят сейчас с успехом работали бы в Европе. Разница только в опыте. Естественно, у арбитра, который постоянно работает на полуфиналах и финалах еврокубков, его несравнимо больше. Его знают, и он знает, как коммуницировать со звёздными футболистами. На молодого судью, как и на игрока, где-то могут прикрикнуть, а с более взрослым — уважительно себя ведут. Так везде и в любой отрасли происходит, в том числе и у нас, в России, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Карасёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android