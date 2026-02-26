Арбитр Сергей Карасёв сравнил российских судей с европейскими топ-арбитрами, отметив высокий уровень подготовки арбитров в России.

– Наблюдая со стороны работу коллег элитной группы, видите ощутимую разницу в уровне подготовки с российскими рефери?

– Искренне скажу, мы очень прилично готовы. Уверен, что многие из наших ребят сейчас с успехом работали бы в Европе. Разница только в опыте. Естественно, у арбитра, который постоянно работает на полуфиналах и финалах еврокубков, его несравнимо больше. Его знают, и он знает, как коммуницировать со звёздными футболистами. На молодого судью, как и на игрока, где-то могут прикрикнуть, а с более взрослым — уважительно себя ведут. Так везде и в любой отрасли происходит, в том числе и у нас, в России, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

