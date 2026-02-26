«Дзюба всё сказал, как есть». Тикнизян сообщил, что Галактионов избегал диалога с ним

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подчеркнул, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов избегал общения с ним. Футболист перешёл из московской команды в «Црвену Звезду» минувшим летом.

«Когда Дзюба по нему проходится от и до, он [Галактионов] ему говорит: «Артём Сергеевич, я, наверное, был не прав». Когда Тикнизян сидит и искренне даёт посыл… Я никак не затронул негативно Михаила Михайловича. Я сказал одну вещь, что мне не хватило в первую очередь диалога.

Да, я не подарок, да, я тяжёлый футболист. У меня есть свои, скажем так, минусы, которые есть у всех. Но на то ты и тренер, на мой взгляд, современный тренер, который помимо того, чтобы давать указания на футбольном поле, ещё должен быть психологом. Это моё видение, я могу ошибаться.

Когда я нуждался в диалоге, его со мной избегали. Но когда диалог состоялся по факту, что я видел? Бегающие глаза, которые не смотрят мне в глаза. И когда мы сидели на третьем этаже в Баковке… Я сижу с Михаилом Михайловичем, говорю с ним, у него глаза бегают за мою спину. Я подумал, что люстра падает, потом вспомнил: «Нет, люстры нет в Баковке у нас, у нас светильник есть».

Почему была такая реакция? Потому что Дзюба всё сказал, как есть. Я этого не стал говорить из-за остаточного уважения и всё-таки благодарности. Но когда я вижу, что человек сидит вот с таким надменным видом, с угрюмым лицом, а-ля Саша Белый из «Бригады», и говорит, что Тикнизян такой-такой. Я это увидел, честно, удивился. И я на тот момент не говорил, что кто-то виноват, кто-то прав. Произошло недопонимание. Жмём руки. Но после того, что я вижу у вас в выпуске с ним...» — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

В 2024 году в интервью экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба сказал: «Понимаете, Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… Трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный».

