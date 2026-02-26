Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку после обвинений в изнасиловании

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с предстоящим заседанием суда по делу об изнасиловании, заведённого на марокканского футболиста. В первом тайме ответного матча раунда плей-офф с «Монако» (2:2) фанаты развернули баннер в его честь с надписью «Полная поддержка Ашрафу» и скандировали кричалки в его поддержку.
Хакими опубликовал фотографию в социальной сети с матча, на которой он запечатлён на поле стадиона «Парк де Пренс» перед баннером и подписал: «Спасибо за поддержку».
Фото: Из личного архива Хакими
Ранее сообщалось, что прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года сообщалось, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.
