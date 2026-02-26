Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку после обвинений в изнасиловании

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с предстоящим заседанием суда по делу об изнасиловании, заведённого на марокканского футболиста. В первом тайме ответного матча раунда плей-офф с «Монако» (2:2) фанаты развернули баннер в его честь с надписью «Полная поддержка Ашрафу» и скандировали кричалки в его поддержку.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

Хакими опубликовал фотографию в социальной сети с матча, на которой он запечатлён на поле стадиона «Парк де Пренс» перед баннером и подписал: «Спасибо за поддержку».

Фото: Из личного архива Хакими

Ранее сообщалось, что прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года сообщалось, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

