Главная Футбол Новости

«Идёт напролом». Дивеев назвал самых сложных партнёров по «Зениту» во время тренировок

Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев назвал самых неудобных для себя партнёров по команде во время тренировочного процесса.

«Педро. Он очень резкий на мяче, юркий. То же самое Мостовой. Идёт на тебя напролом, прокидывает мяч, и тебе нужно его поймать. В таких случаях лучше действовать в паре: ты одну сторону перекрываешь, а партнёр — другую. Понимание таких моментов приходит с опытом. Скажу ещё о Саше Соболеве, который, как и Дзюба, здорово играет спиной. К нему тоже не подобраться», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

