«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала ЛЧ». Сафонов поблагодарил за поздравления с днём рождения
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поблагодарил всех поздравивших его с днём рождения. В среду, 25 февраля, голкиперу исполнилось 27 лет. В день своего рождения Сафонов отыграл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2).
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45' 1:1 Маркиньос – 60' 2:1 Кварацхелия – 66' 2:2 Тезе – 90+1'
Удаления: нет / Кулибали – 58'
«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала Лиги чемпионов. Спасибо всем за поздравления и поддержку!» — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.
Для Сафонова матч с монегасками стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».
В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.
Материалы по теме
Как Сафонов стал героем ФИФА:
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:14
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:36
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:21
-
19:18
-
19:15
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:31
-
18:26
-
18:12
-
18:11