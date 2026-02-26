Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала ЛЧ». Сафонов поблагодарил за поздравления с днём рождения

«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала ЛЧ». Сафонов поблагодарил за поздравления с днём рождения
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поблагодарил всех поздравивших его с днём рождения. В среду, 25 февраля, голкиперу исполнилось 27 лет. В день своего рождения Сафонов отыграл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 2
Монако
Монако, Монако
0:1 Аклиуш – 45'     1:1 Маркиньос – 60'     2:1 Кварацхелия – 66'     2:2 Тезе – 90+1'    
Удаления: нет / Кулибали – 58'

«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала Лиги чемпионов. Спасибо всем за поздравления и поддержку!» — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Для Сафонова матч с монегасками стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».

В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.

Кафанов — о матчах с «Монако»: очень тяжёлым получился раунд для «ПСЖ» и для Сафонова

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
