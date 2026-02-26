«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала ЛЧ». Сафонов поблагодарил за поздравления с днём рождения

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поблагодарил всех поздравивших его с днём рождения. В среду, 25 февраля, голкиперу исполнилось 27 лет. В день своего рождения Сафонов отыграл ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Монако» (2:2).

«Вхожу в свои 27 и в 1/8 финала Лиги чемпионов. Спасибо всем за поздравления и поддержку!» — написал Сафонов в своём аккаунте в социальной сети.

Для Сафонова матч с монегасками стал четвёртым в текущем сезоне Лиги чемпионов. В этих играх он пропустил пять мячей и один раз сыграл «на ноль».

В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или с лондонским «Челси». Жеребьёвка состоится в пятницу, 27 февраля.

Как Сафонов стал героем ФИФА: