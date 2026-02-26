Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей — источник

МВД возбудило дела в отношении девяти российских футбольных судей — источник
Комментарии

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) расследует факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей девятью арбитрами. Выявление новых эпизодов возможной коррупции в судейском корпусе произошло в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства «Торпедо». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, а также на подтверждение собеседника, близкого к РФС.

По информации источника, судьям Мир РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также арбитрам Лиги Pari Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Подчёркивается, что фигурантом дела стал экс-судья Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания вины указанных арбитров им может грозить до семи лет лишения свободы.

На фоне этого бюро исполкома РФС намерено скорректировать списки судей РПЛ и Первой лиги на сезон-2025/2026, исключив из них названных судей.

Материалы по теме
С «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по итогам коррупционных расследований

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android