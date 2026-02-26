Скидки
Флик оценил шансы «Барсы» выйти в финал Кубка Испании, отыграв четыре мяча у «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил шансы своей команды выйти в финал Кубка Испании, отыграв четыре мяча у «Атлетико», пропущенные сине-гранатовыми в первом матче 1/2 финала турнира между командами (0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Преодолеть отставание в четыре мяча и выйти во второй подряд финал Кубка Испании — это сложно, но возможно. Мы должны верить, это самое главное. Мы способны отыграться и выкладываться на полную 90 минут и более. Необходимо бороться за команду, за клуб, за болельщиков, и, конечно же, иметь поддержку болельщиков на своей стороне.

Выход в финал Кубка был бы почти мечтой. Вот почему «Камп Ноу» так важен. Мы должны попытаться отыграться. Играя дома, всё возможно. Когда есть связь между командой и болельщиками, это фантастика. Нам это понадобится 3 марта. Поэтому они должны прийти и насладиться игрой. Всё возможно, если мы будем вместе», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время.

Флик: нужны игроки с лидерскими качествами. У нас нет явного лидера
