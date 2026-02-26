Скидки
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов раскритиковал руководство «Локомотива» за уход Дмитрия Баринова

Геннадий Орлов раскритиковал руководство «Локомотива» за уход Дмитрия Баринова
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА, раскритиковав руководство железнодорожников.

— А «Локомотив» без Баринова — какая это будет команда?
— До сих пор не понимаю, как его можно было отпустить! Как сработало руководство… При Сёмине такого бы никогда не произошло, это ведь всё равно что Лоськов в своё время так ушёл бы из команды… В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции? Батраков всё же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе — это опорный центральный полузащитник. Тем более с такой харизмой, какая есть у Баринова! Такие люди много значат для партнёров, это очень важный момент. Но «Локо» пошёл на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий запасной вариант. Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Баринов – воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка.

Комментарии
