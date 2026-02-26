Геннадий Орлов раскритиковал руководство «Локомотива» за уход Дмитрия Баринова

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА, раскритиковав руководство железнодорожников.

— А «Локомотив» без Баринова — какая это будет команда?

— До сих пор не понимаю, как его можно было отпустить! Как сработало руководство… При Сёмине такого бы никогда не произошло, это ведь всё равно что Лоськов в своё время так ушёл бы из команды… В зимнюю паузу я видел только один матч «Локо», но, конечно, без Баринова им будет сложнее. Он же был как бригадир, мог прикрикнуть в случае чего. А кто сейчас возьмет на себя эти функции? Батраков всё же больше игрок атакующей позиции, а самая важная позиция в современном футболе — это опорный центральный полузащитник. Тем более с такой харизмой, какая есть у Баринова! Такие люди много значат для партнёров, это очень важный момент. Но «Локо» пошёл на то, чтобы отдать игрока, значит, наверное, у Михаила Галактионова есть некий запасной вариант. Как я понимаю, на этой позиции наигрывается Карпукас, и сейчас при хорошей атаке «Локо» важно будет найти этот баланс в центре поля между обороной и нападением, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, Баринов – воспитанник академии «Локомотива». Футболист дебютировал за основную команду в 2015 году и с тех пор провёл за «Локо» 274 матча, забил 13 голов, стал чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка.