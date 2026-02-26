«Спартак» почтил память Николая Старостина в день его рождения

Московский «Спартак» почтил память Николая Старостина. С момента рождения легенды красно-белых прошло ровно 124 года. Старостин — один из первых руководителей спортивного общества «Спартак». Вместе со своими братьями — Александром, Андреем и Петром — стоял у истоков создания столичного клуба.

«124 года со дня рождения Николая Петровича Старостина. Основатель «Спартака», душа «Спартака» и вдохновитель будущих поколений.

Николай Петрович придумал клубу название и эмблему, а также сделал «Спартак» самой популярной и титулованной командой в стране. Спасибо за всё, Николай Петрович. Никогда не забудем легенду!» – сообщает телеграм-канал красно-белых.