Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» почтил память Николая Старостина в день его рождения

«Спартак» почтил память Николая Старостина в день его рождения
Комментарии

Московский «Спартак» почтил память Николая Старостина. С момента рождения легенды красно-белых прошло ровно 124 года. Старостин — один из первых руководителей спортивного общества «Спартак». Вместе со своими братьями — Александром, Андреем и Петром — стоял у истоков создания столичного клуба.

«124 года со дня рождения Николая Петровича Старостина. Основатель «Спартака», душа «Спартака» и вдохновитель будущих поколений.

Николай Петрович придумал клубу название и эмблему, а также сделал «Спартак» самой популярной и титулованной командой в стране. Спасибо за всё, Николай Петрович. Никогда не забудем легенду!» – сообщает телеграм-канал красно-белых.

Материалы по теме
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Масштабное превью РПЛ. Итоги зимы, трансферы, составы и коэффициент сложности календаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android