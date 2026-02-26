Престианни признался игрокам «Бенфики», что назвал Винисиуса обезьяной — Correio

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни признался игрокам своей команды, что назвал вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора обезьяной во время первого матча раунда плей-офф между командами, сообщает Correio da Manhã.

Однако аргентинский футболист привёл несколько аргументов, чтобы подчеркнуть отсутствие всяческого расистского контекста в своих высказываниях, отмечает источник.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его обезьяной. Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление вингера мадридского «Реала» на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.