«Я прекрасно понимал, куда еду». Дивеев — об амбициях «Зенита»

«Я прекрасно понимал, куда еду». Дивеев — об амбициях «Зенита»


Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об амбициях команды из Санкт-Петербурга.

«Когда я пришёл в «Зенит» после шести лет в ЦСКА, сразу понял, что здесь собраны игроки очень высокого качества. Прекрасная работа с мячом: Вендел, Педро… Всех можно перечислять. Поэтому команда всегда борется только за первое место. Я прекрасно понимал, куда еду», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

В первом туре после зимней паузы «Зениту» предстоит встретиться с «Балтикой».

