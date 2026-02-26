«Я прекрасно понимал, куда еду». Дивеев — об амбициях «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался об амбициях команды из Санкт-Петербурга.

«Когда я пришёл в «Зенит» после шести лет в ЦСКА, сразу понял, что здесь собраны игроки очень высокого качества. Прекрасная работа с мячом: Вендел, Педро… Всех можно перечислять. Поэтому команда всегда борется только за первое место. Я прекрасно понимал, куда еду», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

В первом туре после зимней паузы «Зениту» предстоит встретиться с «Балтикой».