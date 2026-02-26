«Это ненормально». Тренер ЦСКА Челестини — об игре футболистов «Спартака» в дерби

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини вспомнил матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2), отметив игру футболистов красно-белой команды.

– После победы над «Спартаком» в начале октября (3:2) вы сказали, что это был самый тяжёлый соперник. Прошло несколько месяцев – ничего не изменилось?

– Ничего. Мы вели 3:0 к 20-й минуте, но что произошло дальше? Игроки «Спартака» объединились, встав в круг прямо на поле. Это ненормально — обычно при быстрых 0:3 соперник полностью рассыпается. Как и ненормально то, что мы повели 3:0 так быстро. Это был абсолютно сумасшедший матч — и при 3:2 нам было очень тяжело.

– Такие ощущения идут от уровня игроков «Спартака»?

– У «Спартака» очень хорошие игроки, смесь опытных и молодых футболистов. В той игре они показали, что эти игроки ещё и хорошая команда. Если бы это было не так, тот матч ЦСКА выиграл бы 6:0. В начале матча мы летали по полю, но их это не сломало, — приводит слова Челестини Sports.ru.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Спартак», в активе которого 29 очков, располагается на шестой строчке.