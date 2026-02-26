Каманцев отреагировал на новость об уголовных делах в отношении девяти арбитров

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал информацию о возбуждении уголовных дел в отношении девяти судей.

«РФС не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования, это вопрос доверия к честности футбола. Если по итогам проверки следственных органов исключённые арбитры будут признаны невиновными, вопрос об их восстановлении будет рассмотрен в особом порядке», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Ранее РБК сообщил, что судьям Мир РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также арбитрам Лиги Pari Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Подчёркивалось, что фигурантом дела стал экс-судья Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания вины указанных арбитров им может грозить до семи лет лишения свободы.

