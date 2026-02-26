«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с главным тренером клуба

«Брентфорд» продлил контракт с главным тренером команды Китом Эндрюсом, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2032 года.

Эндрюс принял команду прошлым летом. До этого в «Брентфорде» он входил в штаб Томаса Франка. Специалист также работал в «Шеффилд Юнайтед» и сборной Ирландии.

После 27 матчей чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 61 очко.

Ближайший матч Премьер-лиги «Брентфорд» проведёт в субботу, 28 февраля. Команда сыграет с «Бёрнли» на выезде.