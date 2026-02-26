Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с главным тренером клуба

«Брентфорд» заключил долгосрочный контракт с главным тренером клуба
Комментарии

«Брентфорд» продлил контракт с главным тренером команды Китом Эндрюсом, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с клубом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2032 года.

Эндрюс принял команду прошлым летом. До этого в «Брентфорде» он входил в штаб Томаса Франка. Специалист также работал в «Шеффилд Юнайтед» и сборной Ирландии.

После 27 матчей чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 61 очко.

Ближайший матч Премьер-лиги «Брентфорд» проведёт в субботу, 28 февраля. Команда сыграет с «Бёрнли» на выезде.

Материалы по теме
Форвард «Брентфорда» попал в шорт-лист «Баварии» как преемник Гарри Кейна — Конур
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android