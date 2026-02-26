Скидки
«Манчестер Юнайтед» видит замену Каземиро в футболисте Ла Лиги — Footmercato

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Вильярреала» Пап Гейе. «Красные дьяволы» рассматривают 27-летнего футболиста в качестве замены Каземиро, который покинет команду грядущим летом. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, полузащитник сборной Сенегала может укрепить интерес к себе, если покажет хорошую игру на чемпионате мира 2026 года.

В нынешнем сезоне Гейе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

