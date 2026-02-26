«Нормально, что игрок, покидая поле, недоволен». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене форварда команды Ламина Ямаля в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Леванте» (3:0).

«В «Барселоне», если игрок или тренер что-то говорит или делает, это вызывает большой шум за пределами клуба. Это потому что все сосредоточены на «Барселоне». Сначала казалось, что всё негативно из-за комментариев. А футболом нужно наслаждаться, в позитивном ключе. Здесь, в «Барселоне», мы уже знаем, если я заменяю Ламина, все смотрят, что он делает, его реакцию, когда это часть игры. Это нормально, что игрок, покидая поле, недоволен, но в конце концов, есть и другой игрок, который заслуживает играть, и это нужно принять. Но я могу это понять», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ямаль покинул поле на 88-й минуте. Вместо него появился полузащитник Руни Барджи.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.