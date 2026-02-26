Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нормально, что игрок, покидая поле, недоволен». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»

«Нормально, что игрок, покидая поле, недоволен». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене форварда команды Ламина Ямаля в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Леванте» (3:0).

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Берналь – 4'     2:0 Ф. де Йонг – 32'     3:0 Лопес – 81'    

«В «Барселоне», если игрок или тренер что-то говорит или делает, это вызывает большой шум за пределами клуба. Это потому что все сосредоточены на «Барселоне». Сначала казалось, что всё негативно из-за комментариев. А футболом нужно наслаждаться, в позитивном ключе. Здесь, в «Барселоне», мы уже знаем, если я заменяю Ламина, все смотрят, что он делает, его реакцию, когда это часть игры. Это нормально, что игрок, покидая поле, недоволен, но в конце концов, есть и другой игрок, который заслуживает играть, и это нужно принять. Но я могу это понять», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ямаль покинул поле на 88-й минуте. Вместо него появился полузащитник Руни Барджи.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.

Материалы по теме
Флик оценил шансы «Барсы» выйти в финал Кубка Испании, отыграв четыре мяча у «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android