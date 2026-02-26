Скидки
Црвена Звезда — Лилль. Прямая трансляция
20:45 Мск
«Бенфика» опровергла слухи о признании Престианни в расистских оскорблениях Винисиуса

Комментарии

«Бенфика» на официальном сайте прокомментировала информацию, что полузащитник Джанлука Престианни признался товарищам по команде в расистских оскорблениях по отношению к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Предполагаемый эпизод с расизмом в адрес бразильца произошёл во время первого очного матча (0:1) команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Футбольный клуб «Бенфика» категорически опровергает информацию, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба, что он допустил расистское оскорбление в адрес игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как уже сообщалось, футболист извинился перед товарищами по команде за инцидент, произошедший во время матча с «Реалом» и выразил сожаление по поводу его масштабов и последствий. Также игрок снова заверил всех, как он и делал с самого начала, что не является расистом», — написано в заявлении лиссабонской команды.

