«Бенфика» опровергла слухи о признании Престианни в расистских оскорблениях Винисиуса

«Бенфика» на официальном сайте прокомментировала информацию, что полузащитник Джанлука Престианни признался товарищам по команде в расистских оскорблениях по отношению к вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Предполагаемый эпизод с расизмом в адрес бразильца произошёл во время первого очного матча (0:1) команд в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Футбольный клуб «Бенфика» категорически опровергает информацию, что игрок Престианни сообщил команде или руководству клуба, что он допустил расистское оскорбление в адрес игрока мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как уже сообщалось, футболист извинился перед товарищами по команде за инцидент, произошедший во время матча с «Реалом» и выразил сожаление по поводу его масштабов и последствий. Также игрок снова заверил всех, как он и делал с самого начала, что не является расистом», — написано в заявлении лиссабонской команды.

