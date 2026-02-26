«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче». Тчуамени — о Престианни
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени после ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) высказался о дисквалификации игрока португальской команды Джанлуки Престианни.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14' 1:1 Тчуамени – 16' 2:1 Винисиус Жуниор – 80'
«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче. Есть вещи важнее футбола. Сегодняшняя победа была для всех нас.
Винисиус сохранил уверенность. Он был очень сосредоточен, провёл невероятный матч, как и много раз до этого, и я очень рад за него», – приводит слова Тчуамени ESPN.
Напомним, Престианни получил дисквалификацию из-за обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора в первом матче «Реала» и «Бенфики».
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
23:09
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:15
-
21:14
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:36
-
20:35
-
20:33
-
20:30
-
20:21
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:38
-
19:29