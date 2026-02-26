«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче». Тчуамени — о Престианни

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени после ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) высказался о дисквалификации игрока португальской команды Джанлуки Престианни.

«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче. Есть вещи важнее футбола. Сегодняшняя победа была для всех нас.

Винисиус сохранил уверенность. Он был очень сосредоточен, провёл невероятный матч, как и много раз до этого, и я очень рад за него», – приводит слова Тчуамени ESPN.

Напомним, Престианни получил дисквалификацию из-за обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора в первом матче «Реала» и «Бенфики».