Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
23:15 Мск
«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче». Тчуамени — о Престианни

«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче». Тчуамени — о Престианни
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени после ответного стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1) высказался о дисквалификации игрока португальской команды Джанлуки Престианни.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Это было лучшее решение для него — не играть в этом матче. Есть вещи важнее футбола. Сегодняшняя победа была для всех нас.

Винисиус сохранил уверенность. Он был очень сосредоточен, провёл невероятный матч, как и много раз до этого, и я очень рад за него», – приводит слова Тчуамени ESPN.

Напомним, Престианни получил дисквалификацию из-за обвинения в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора в первом матче «Реала» и «Бенфики».

«Реал» обломал Моуринью в ЛЧ. А Винисиус повторил скандальное празднование. Видео
«Реал» обломал Моуринью в ЛЧ. А Винисиус повторил скандальное празднование. Видео
