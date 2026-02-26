Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ощущение, будто по-прежнему играю с Рошей». Дивеев — о Нино

«Ощущение, будто по-прежнему играю с Рошей». Дивеев — о Нино
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о своём одноклубнике Нино и взаимопонимании с бразильцем на футбольном поле.

«Ощущение, будто по-прежнему играю с Рошей. Знаю его сильные качества, с первых тренировок сразу понял, что он делает на поле. Допустим, я выдёргиваюсь, он меня страхует, или наоборот. Однажды мы с ним обсудили одну игровую ситуацию, выяснилось, что наши мысли полностью совпадают. Так что в паре с Нино у меня вообще нет никаких проблем.

Он здорово понимает русский и уже на нём говорит. Когда Нино давал интервью для «Зенит-ТВ», я даже жену позвал: «Смотри, год в команде, а по-русски говорит лучше меня». Поражаюсь таким людям. Русский язык очень сложный, а Нино — большой молодец», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Нино провёл за клуб 15 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
«Идёт напролом». Дивеев назвал самых сложных партнёров по «Зениту» во время тренировок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android