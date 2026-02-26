«Ощущение, будто по-прежнему играю с Рошей». Дивеев — о Нино

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о своём одноклубнике Нино и взаимопонимании с бразильцем на футбольном поле.

«Ощущение, будто по-прежнему играю с Рошей. Знаю его сильные качества, с первых тренировок сразу понял, что он делает на поле. Допустим, я выдёргиваюсь, он меня страхует, или наоборот. Однажды мы с ним обсудили одну игровую ситуацию, выяснилось, что наши мысли полностью совпадают. Так что в паре с Нино у меня вообще нет никаких проблем.

Он здорово понимает русский и уже на нём говорит. Когда Нино давал интервью для «Зенит-ТВ», я даже жену позвал: «Смотри, год в команде, а по-русски говорит лучше меня». Поражаюсь таким людям. Русский язык очень сложный, а Нино — большой молодец», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Нино провёл за клуб 15 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и отметился одним забитым мячом.