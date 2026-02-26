Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян — о работе со Станковичем: очень требовательный, зачастую сверхтребовательный

Тикнизян — о работе со Станковичем: очень требовательный, зачастую сверхтребовательный
Комментарии

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сербской команды Деяна Станковича. Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из «Локомотива» летом 2025 года. Станкович возглавил команду в декабре после работы в московском «Спартаке».

– Насколько разные твои ощущения от Станковича, которого ты видел со стороны, по сравнению с тем, что ты увидел здесь?
– Это абсолютно одинаковое ощущение. Я знал, что он очень требовательный, зачастую даже сверхтребовательный. Но благодаря этому достаёт твой максимум. Я не сравниваю тренеров, не говорю: «Этот хороший, этот плохой. Этот хороший, потому что я играл, этот плохой, потому что я у него не играл». Просто даю свою характеристику, — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

Материалы по теме
«Дзюба всё сказал, как есть». Тикнизян сообщил, что Галактионов избегал диалога с ним

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android