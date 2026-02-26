Тикнизян — о работе со Станковичем: очень требовательный, зачастую сверхтребовательный

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера сербской команды Деяна Станковича. Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из «Локомотива» летом 2025 года. Станкович возглавил команду в декабре после работы в московском «Спартаке».

– Насколько разные твои ощущения от Станковича, которого ты видел со стороны, по сравнению с тем, что ты увидел здесь?

– Это абсолютно одинаковое ощущение. Я знал, что он очень требовательный, зачастую даже сверхтребовательный. Но благодаря этому достаёт твой максимум. Я не сравниваю тренеров, не говорю: «Этот хороший, этот плохой. Этот хороший, потому что я играл, этот плохой, потому что я у него не играл». Просто даю свою характеристику, — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

