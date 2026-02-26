Тикнизян: при хорошем предложении из России и не очень из Европы, конечно, я выберу Европу

Бывший защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, играющий за «Црвену Звезду», ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

– Станкович тебя этой зимой не отпустил. Была цитата [генерального директора «Црвены Звезды»] Терзича, и он сказал, что Станкович просил Тикнизяна не продавать, хотя было предложение из России на больше € 5 млн.

– Я не слышал ни разу ни от агента, ни от кого-либо, что насчёт меня приходило какое-то предложение. Честно, я даже не вникал в этот вопрос. Не знаю, было предложение или нет. Наверное, клубу виднее, раз клуб об этом говорит, значит да.

– «Краснодар» был?

– Я не знаю этого, честно говорю. Можем Сперцяну набрать сейчас (улыбается).

– Ты сказал, что даже в это не вникал, потому что ты не планировал никуда уходить?

– Скажу честно, я очень счастлив, что оказался здесь. С точки зрения футбола меня это очень сильно перезапустило. Но сейчас, когда тебе 26 лет, понимаешь, что у тебя семья, финансы тоже немаловажную роль играют. И я не хочу загадывать, что будет завтра, но, если придёт предложение финансово хорошее из России, я буду его рассматривать в первую очередь во благо своей семьи.

– А ты бы хотел в Россию или в Европу? Если будет одинаковое предложение из России из Европы.

– Даже скажу так: если будет хорошее предложение из России и не очень из Европы, конечно, я выберу Европу. Я лучше постараюсь там, деньги рано или поздно закончатся. Квартира, дом, машина, какие-то инвестиции родителям сделал, если получилось — всё, мне ничего не надо. У меня нет каких-то экстра-запросов.

– Ты эту планку на данный момент закрыл или нет?

– Нет. Далеко нет, далеко нет.

– Получается, всё равно, если надо закрыть планку, ты выберешь финансовую сторону.

– Опять же, давайте называть [вещи] своими именами. Условно приходят из Европы предложения на € 900 тыс. и из России на € 1,5 млн в год. Окей, разница большая. Но для меня, если ты с умом и этими деньгами распоряжаешься, можешь эту разницу нивелировать — просто и всё.

– А если из России приходит на € 2,5 млн?

– Слушай, € 2,5 млн — гигантские деньги. Мне такие только снятся, — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

