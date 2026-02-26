Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штутгарт — Селтик, результат матча 26 февраля 2026, счет 0:1, ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Штутгарт» уступил «Селтику» в ответном матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» (Германия) и «Селтик» (Шотландия). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
0 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Маккоуэн – 1'    

Единственный гол в матче забил Люк Маккоуэн. Полузащитник гостей отличился в самом начале встречи на первой минуте.

В первом матче «Штутгарт» разгромил «Селтик» (4:1). Таким образом, немецкая команда победила с общим счётом 4:2 и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Россиянин в еврокубках, о котором вы не знали. Воспитанник «Краснодара» творит сенсацию!
Россиянин в еврокубках, о котором вы не знали. Воспитанник «Краснодара» творит сенсацию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android