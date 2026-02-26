Скидки
Футбол Новости

Игрок «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, отказался в последний момент — A Bola

Игрок «Бенфики», просивший футболку Винисиуса, отказался в последний момент — A Bola
Комментарии

Защитник «Бенфики» Сидни Лопеш Кабрал, просивший футболку вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами, отказался от обмена, сообщает A Bola.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

Футболист давно восхищается игрой Винисиуса. Бразилец предложил сделать обмен в туннеле, ведущем в раздевалку. Однако Кабал хотел обсудить ситуацию с руководством своего клуба и, зайдя в раздевалку, понял, что такой обмен может создать внутренние проблемы, негативно сказаться на команде. Защитник признал, что данный жест был необдуманным и может иметь большие последствия.

Ранее сообщалось, что болельщики клуба раскритиковали игрока за желание совершить обмен футболками с бразильским вингером, а форвард «Бенфики» Джанлука Престианни, которого Винисиус обвинил в расизме, положительно отреагировал на критику болельщиков и поставил лайк под публикацией в соцсети.

