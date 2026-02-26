«Фиорентина» упустила преимущество в три гола, но обыграла «Ягеллонию» в Лиге конференций

Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» (Италия) и «Ягеллония» (Польша). Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Срджан Йованович. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу команды гостей.

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Бартош Мазурек на 23-й минуте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте Мазурек сделал дубль. Во втором тайме на 49-й минуте Бартош Мазурек оформил хет-трик и сравнял счёт по сумме двух встреч. В дополнительное время на 107-й минуте полузащитник хозяев поля Николо Фаджоли вывел свою команду вперёд по сумме двух встреч. На 114-й минуте нападающий итальянской команды Мойзе Кин сделал счёт 3:2. Нападающий Хесус Имас забил четвёртый гол гостей на 118-й минуте.

В первом матче «Фиорентина» крупно победила «Ягеллонию» (3:0). Таким образом, итальянская команда победила со счётом 5:4 по сумме двух встреч и вышла в 1/8 финала Лиги конференций.