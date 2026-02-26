Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фиорентина — Ягеллония, результат матча 26 февраля 2026, счет 2:4, ответный матч плей-офф Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» упустила преимущество в три гола, но обыграла «Ягеллонию» в Лиге конференций
Комментарии

Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» (Италия) и «Ягеллония» (Польша). Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Срджан Йованович. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу команды гостей.

Лига конференций . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Окончен
2 : 4
ДВ
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Мазурек – 23'     0:2 Мазурек – 45+3'     0:3 Мазурек – 49'     1:3 Фаджоли – 107'     2:3 Романчук – 114'     2:4 Имас – 118'    
Удаления: нет / Витал – 120'

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Бартош Мазурек на 23-й минуте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте Мазурек сделал дубль. Во втором тайме на 49-й минуте Бартош Мазурек оформил хет-трик и сравнял счёт по сумме двух встреч. В дополнительное время на 107-й минуте полузащитник хозяев поля Николо Фаджоли вывел свою команду вперёд по сумме двух встреч. На 114-й минуте нападающий итальянской команды Мойзе Кин сделал счёт 3:2. Нападающий Хесус Имас забил четвёртый гол гостей на 118-й минуте.

В первом матче «Фиорентина» крупно победила «Ягеллонию» (3:0). Таким образом, итальянская команда победила со счётом 5:4 по сумме двух встреч и вышла в 1/8 финала Лиги конференций.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Материалы по теме
Россиянин в еврокубках, о котором вы не знали. Воспитанник «Краснодара» творит сенсацию!
Россиянин в еврокубках, о котором вы не знали. Воспитанник «Краснодара» творит сенсацию!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android