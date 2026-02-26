Наир Тикнизян подробно рассказал о своём переходе из ЦСКА в «Локомотив»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян подробно рассказал, как состоялся его переход из ЦСКА в «Локомотив» в 2021 году.

«Вышел на меня «Локомотив» в начале января. Я в ЦСКА получал тогда малую игровую практику. Виктор Михайлович [Гончаренко] не видел меня в тот момент в составе. Вскоре его убирают, приходит Ивица Олич. Он мне говорит: «Я в тебя верю, тебе даю играть, ты молодой, надо оступиться, ошибиться». И последние три тура как раз в мае, «Краснодар», последний матч с «Динамо». И перед «Краснодаром» с «Уфой» я вышел во втором тайме. Выдаю хороший перформанс, с «Динамо» забиваю. Понятно, не без ошибок. Мы играли тогда в схему с тремя центральными защитниками. Я играл латераля. На мой взгляд, это моя, наверное, самая комфортная позиция.

Заканчивается чемпионат, наступает июнь. 14 июня нам уезжать на сборы. Вплоть до 14 июня я [нахожусь] с полным пониманием того, что хочу остаться, но при этом я выхожу на диалог с ЦСКА и говорю: «Пожалуйста, поднимите мне зарплату», [а также] свои потребности, нужды. У меня, условно, зарплата была 150. Мне её подняли там в пять-шесть раз. И сказал: «Всё, спасибо». Этим жестом от клуба понял, что я реально нужен.

Мы подписываем контракт, который просто повышает зарплату. Ивица Олич остаётся вплоть до 14 июня. И 14 июня вечером выходит новость, что главным тренером становится Алексей Березуцкий. И, к большому сожалению, Ивица уходит с поста главного тренера. Я не знаю, что произошло у него с ЦСКА.

Я приезжаю на сборы, и на второй день сборов мне Алексей Березуцкий говорит: «Тики, ну какой ты левый защитник? Ты себя видел? Куда ты?» И парень по имени Вадим Конюхов, хороший футболист, левый защитник. Он сыграл из молодёжки больше меня на этих сборах, не знаю, в два-три раза.

Он [Березуцкий] имел в виду, что у меня нет качеств левого защитника, и отчасти это правда. Но сейчас я хочу задаться вопросом. Я переписал тогда улучшенный контракт. Видно, что у меня проседают мои оборонительные навыки. Но есть тренер, может, надо поработать с футболистом хотя бы на сборах, попытаться ему объяснить.

Он задвинул меня сразу. Я сейчас не виню никого, просто это принимаю. Хорошо, у любого тренера своё видение. Но это было настолько жёстко, и у меня мир рухнул. Я два дня назад сидел в кабинете с Бабаевым, мы переподписываем контракт, он говорит: «Ты наше будущее. Мы всегда хотели, чтобы армянский футболист, воспитанник играл в ЦСКА». А через два дня на сборах тебе тренер говорит: «Какой ты левый защитник, я тебя не вижу».

Алексей Березуцкий показал свою состоятельность, продемонстрировал свои навыки тренера, они выдали очень хороший отрезок, тогда к ним пришли Языджи, Карраскаль. Опять же, возвращаясь ко мне, мне это говорят. Я после тренировки сразу позвонил просто своему агенту Саше Клюеву, говорю: «Саш, ну, видимо, моя история здесь закончилась».

И надо отдать должное ЦСКА, они очень грамотно всё это развернули, и мой ценник с € 2 млн поднялся до € 5 млн, потому что меня очень сильно хотел Цорн, Ральф Рангник и Плутник. И у меня тогда состоялась видеоконференция, я пообщался второй раз уже с Цорном и Рангником. Сказал, что всё, больше отбоя не дам. Потому что когда был первый раз, я им сказал: «Нет, я всё-таки остаюсь в ЦСКА, для меня это дорого и важно». Поэтому вот так я оказался в «Локомотиве», — сказал Тикнизян в новом выпуске YouTube-канала Fonbet.

