«Бенфике» грозит наказание со стороны УЕФА за поведение болельщиков — A Bola

«Бенфике» грозит наказание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за инцидентов между болельщиками португальского клуба и полицией перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2), сообщает A Bola.

Помимо бросания предметов и толкания полицейских, перед входом на стадион было также зафиксировано расистское поведение со стороны одного из болельщиков.

Учитывая, что подобное поведение болельщиков уже было зафиксировано на других выездных матчах в Европе, наказание со стороны УЕФА может быть суровым. «Бенфике» грозит штраф или запрет на продажу билетов на выездные матчи в европейских соревнованиях.