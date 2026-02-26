Скидки
Футбол

«Бенфике» грозит наказание со стороны УЕФА за поведение болельщиков — A Bola

«Бенфике» грозит наказание со стороны УЕФА за поведение болельщиков — A Bola
«Бенфике» грозит наказание со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за инцидентов между болельщиками португальского клуба и полицией перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2), сообщает A Bola.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

Помимо бросания предметов и толкания полицейских, перед входом на стадион было также зафиксировано расистское поведение со стороны одного из болельщиков.

Учитывая, что подобное поведение болельщиков уже было зафиксировано на других выездных матчах в Европе, наказание со стороны УЕФА может быть суровым. «Бенфике» грозит штраф или запрет на продажу билетов на выездные матчи в европейских соревнованиях.

Престианни оценил пост, где критикуют игрока «Бенфики» за просьбу в футболке к Винисиусу
