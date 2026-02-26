«Зенит» — 24-й клуб Европы по выручке. Лидирует «Реал», «ПСЖ» на шестом месте
Санкт-Петербургский «Зенит» занимает 24-е место среди всех клубов Европы по выручке за 2025 год. Сине-бело-голубые заработали € 275 млн, что лучше показателя франкфуртского «Айнтрахта» (€ 271 млн). Лучшим стал мадридский «Реал», выручивший € 1,18 млрд. Об этом сообщает УЕФА.
Список УЕФА 25 лучших европейских клубов по выручке за 2025 год выглядит следующим образом:
- «Реал» Мадрид – € 1,18 млрд.
- «Барселона» – € 989 млн.
- «Бавария» – € 861 млн.
- «Манчестер Сити» – € 855 млн.
- «Ливерпуль» – € 852 млн.
- «ПСЖ» – € 837 млн.
- «Арсенал» – € 822 млн.
- «Манчестер Юнайтед» – € 793 млн.
- «Тоттенхэм» – € 673 млн.
- «Челси» – € 585 млн.
- «Интер» – € 547 млн.
- «Боруссия» Дортмунд – € 532 млн.
- «Астон Вилла» – € 441 млн.
- «Атлетико» Мадрид – € 433 млн.
- «Ювентус» – € 420 млн.
- «Милан» – € 411 млн.
- «Ньюкасл» – € 394 млн.
- «Байер» – € 331 млн.
- «Вест Хэм» – € 322 млн.
- «Брайтон» – € 308 млн.
- «Кристал Пэлас» – € 293 млн.
- «Лейпциг» – € 282 млн.
- «Галатасарай» – € 280 млн.
- «Зенит» – € 275 млн.
- «Айнтрахт» Франкфурт – € 271 млн.
