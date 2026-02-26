Скидки
Игорь Дивеев рассказал, почему играет под 78-м номером

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, почему играет под 78-м номером на протяжении профессиональной карьеры.

«Когда я переходил из юниорской команды «Уфы» в молодежку, мне сказали выбрать номер с 50-го по 99-й. Мой батя, бывший волейболист, всегда играл под семёркой. Восьмёрка — любимый номер моего лучшего друга, а ещё и символ бесконечности. Совместил — и получилось 78. С тех пор не меняю», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.

