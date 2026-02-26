«МЮ» может назначить Роберто Мартинеса вместо Кэррика — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с назначением Роберто Мартинеса на пост нового главного тренера команды. Испанский специалист входит в шорт-лист «красных дьяволов», поскольку ожидается, что он покинет должность главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для аккаунта The United Stand на странице в социальной сети X.

52-летний специалист возглавляет португальскую национальную команду с января 2023 года. Действующее трудовое соглашение Мартинеса рассчитано до конца июля 2026 года. Под его руководством сборная Португалии выиграла Лигу наций в 2025 году.

Нынешним главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Майкл Кэррик. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме Мартинес: Роналду всё равно будет лучшим футболистом в истории, даже если не выиграет ЧМ

Топ-5 легенд футбола: