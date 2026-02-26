«Црвена Звезда» Станковича дома проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В начале встречи счёт открыл нападающий «Лилля» Оливье Жиру. На 99-й минуте защитник Натан Нгой укрепил преимущество гостей.

В первом матче команда Деяна Станковича выиграла со счётом 1:0. Благодаря победе со счётом 2:0 в ответной встрече «Лилль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В составе «Црвены Звезды» играл экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, проведший на поле 106 минут.

Российские футболисты за рубежом: