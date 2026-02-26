Скидки
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
23:15 Мск
Црвена Звезда — Лилль, результат матча 26 февраля 2026, счет 0:2, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Црвена Звезда» Станковича дома проиграла «Лиллю» и вылетела из Лиги Европы
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
0 : 2
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Жиру – 4'     0:2 Нгой – 99'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Лилля» Оливье Жиру. На 99-й минуте защитник Натан Нгой укрепил преимущество гостей.

В первом матче команда Деяна Станковича выиграла со счётом 1:0. Благодаря победе со счётом 2:0 в ответной встрече «Лилль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В составе «Црвены Звезды» играл экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Наир Тикнизян, проведший на поле 106 минут.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тикнизян — о работе со Станковичем: очень требовательный, зачастую сверхтребовательный

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
