Килиан Мбаппе отказывается от операции на колене из-за желания сыграть на ЧМ-2026 – AS

Килиан Мбаппе отказывается от операции на колене из-за желания сыграть на ЧМ-2026 – AS
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не собирается делать операцию на колене из-за желания сыграть на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает AS.

По информации издания, французский форвард испытывает проблемы со связками колена с декабря 2025 года. Ранее Мбаппе пропустил ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). При этом нападающий не хочет прибегать к операции, так как она может поставить под сомнение его участие в первенстве мира. Футболист придерживается варианта с консервативным лечением.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.

