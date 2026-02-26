«Это невероятно. Это воплощение мечты». Флик — о 100-м матче во главе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем 100-м матче во главе каталонского клуба. Специалист проведёт юбилейную игру в 26-м туре испанской Ла Лиги, его команде предстоит встретиться с «Вильярреалом».

«Обычно я не зацикливаюсь на цифрах, потому что не слежу за ними, но 100 матчей с «Барселоной» — это невероятно. Для меня, как я уже много раз говорил, это воплощение мечты. Это очень ответственная работа, но я действительно ценю то, что получаю от клуба, моих игроков и города… Это по-настоящему потрясающе, и я очень счастлив здесь. Для меня большая честь работать в этом замечательном клубе.

«Барса» сильно изменила меня. Это опыт, который нужно пережить. Я был тренером долгое время, очень долгое время, также был ассистентом, и каждый опыт немного меняет тебя.

Что мне здесь больше всего нравится, так это то, что с первого дня, как я пришёл, чувствовал себя частью семьи. Каждый вкладывает душу в свою работу и в клуб», — приводит слова Флика Marca.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.