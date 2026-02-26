Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это невероятно. Это воплощение мечты». Флик — о 100-м матче во главе «Барселоны»

«Это невероятно. Это воплощение мечты». Флик — о 100-м матче во главе «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем 100-м матче во главе каталонского клуба. Специалист проведёт юбилейную игру в 26-м туре испанской Ла Лиги, его команде предстоит встретиться с «Вильярреалом».

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обычно я не зацикливаюсь на цифрах, потому что не слежу за ними, но 100 матчей с «Барселоной» — это невероятно. Для меня, как я уже много раз говорил, это воплощение мечты. Это очень ответственная работа, но я действительно ценю то, что получаю от клуба, моих игроков и города… Это по-настоящему потрясающе, и я очень счастлив здесь. Для меня большая честь работать в этом замечательном клубе.

«Барса» сильно изменила меня. Это опыт, который нужно пережить. Я был тренером долгое время, очень долгое время, также был ассистентом, и каждый опыт немного меняет тебя.

Что мне здесь больше всего нравится, так это то, что с первого дня, как я пришёл, чувствовал себя частью семьи. Каждый вкладывает душу в свою работу и в клуб», — приводит слова Флика Marca.

После 25 матчей испанского чемпионата «Барселона» набрала 61 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.

Материалы по теме
«Нормально, что игрок, покидая поле, недоволен». Флик — о замене Ямаля в матче с «Леванте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android