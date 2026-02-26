Фанат, проявивший расизм в адрес Мбаппе, может быть осуждён на год — Mundo Deportivo

Обвинение требует приговорить болельщика, оскорбившего нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на расовой почве, к году тюремного заключения и штрафу в размере € 2880. Инцидент произошёл во время матча между «сливочными» и «Овьедо» (0:3) 24 августа 2025 года на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Прокуратура отмечает, что факт оскорбления французского форварда был запечатлён на камеру. Эта запись затем была выложена в соцсетях, где набрала 300 тыс. просмотров за несколько часов.

Подчёркивается, что болельщик оскорбил Мбаппе после того, как футболист «Реала» поразил ворота «Овьедо» на 37-й минуте встречи.

