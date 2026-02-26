«Оба гола — мои». Дивеев — о дебютном матче в РПЛ
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил свой дебют в РПЛ за «Уфу», который случился в игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Россия - Премьер-Лига . 5-й тур
26 августа 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Пауревич – 3' 0:2 Дзюба – 11'
Удаления: Йокич – 68' / нет
«Дебют получился не лучшим. Как тогда говорили, оба гола — мои. Так что о том, что через некоторое время могу оказаться в топ-клубе, тогда точно не думал. Но процесс обучения в «Уфе» продолжался, я прогрессировал, начал понимать, как играть со взрослыми мужиками, когда появился шанс перейти в аренду в ЦСКА, я им воспользовался», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.
Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.
