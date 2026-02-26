Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оба гола — мои». Дивеев — о дебютном матче в РПЛ

«Оба гола — мои». Дивеев — о дебютном матче в РПЛ
Комментарии

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев вспомнил свой дебют в РПЛ за «Уфу», который случился в игре с клубом из Санкт-Петербурга.

Россия - Премьер-Лига . 5-й тур
26 августа 2018, воскресенье. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Пауревич – 3'     0:2 Дзюба – 11'    
Удаления: Йокич – 68' / нет

«Дебют получился не лучшим. Как тогда говорили, оба гола — мои. Так что о том, что через некоторое время могу оказаться в топ-клубе, тогда точно не думал. Но процесс обучения в «Уфе» продолжался, я прогрессировал, начал понимать, как играть со взрослыми мужиками, когда появился шанс перейти в аренду в ЦСКА, я им воспользовался», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Защитник перешёл в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Дивеев сыграл 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.

Материалы по теме
Игорь Дивеев рассказал, почему играет под 78-м номером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android