Расинг Клуб — Индепендьенте Ривадавия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:15 Мск
Кафанов — о Сафонове и Хайкине: исторически русский человек по духу привык спасать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, считает ли он выступления вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» и Никиты Хайкина в «Будё-Глимт» достижением отечественной вратарской школы. Также Кафанов ответил, связано ли это с менталитетом.

– Российские голкиперы Матвей Сафонов и Никита Хайкин играют в клубах, выступающих на высоком уровне. Считаете ли вы это достижением отечественной вратарской школы, есть ли в этом тенденция? Как‑то это связано с менталитетом?
– Безусловно, связано. Исторически русский человек по духу привык спасать, выручать, он герой. Это всё в спорте относится в первую очередь к вратарям.

Это безусловно достижение российской вратарской школы и вообще нашей страны. А есть ещё и Даниил Худяков [в австрийском «Штурме»]. Все они играют в лучших клубах.

– Никиту Хайкина можно назвать продуктом российской вратарской школы?
– У Никиты Хайкина, действительно, была тяжёлая карьера. Раскрылся он в Норвегии, но фундамент закладывал в России. Поэтому, безусловно, он российский вратарь, — сказал Кафанов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

